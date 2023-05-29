غليزان: منع التجوال داخل الأماكن الغابية

أصدر محافظ الغابات لولاية غليزان بيانا بحوزة "الخبر" يقترح فيه منع دخول المواطنين إلى الفضاءات الغابية على كامل تراب الولاية، وعبر كافة المنافذ المؤدية إليها، وتجوال المواطنين داخل الغابة لغرض الراحة والاستجمام والترفيه أو نصب خيم.

كما يمنع القرار بالموازاة ركن المركبات والدرجات الخاصة داخل، أو بمحاذاة الأملاك الغابية، مع منع إقامة المواطنين موائد شواء، أو الطهي والتجمعات في الأملاك الغابية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

من جهة أخرى أشار البيان إلى تجميد نشاط صناعة الفحم وحركته عبر جميع الأملاك الغابية، أو بالقرب منها على مستوى حدود ولاية غليزان. وأن كل مخالف لأحكام المنع المشار إليها، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا، كما توضع المركبات والدرجات المخالفة للقانون بالمحشر البلدي لمدة ثمانية أيام حسب ما تقرره المصالح المختصة من إجراءات المتابعة.

وقد دعا بيان محافظ الغابات جميع السلطات المسؤولة بما فيها مصالح الأمن، ورؤساء الدوائر والبلديات بتنفيذ هذا القرار.