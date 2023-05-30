أمطار غزيرة على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة التي تكون في بعض الأحيان مصحوبة بزخات رعدية على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن أمطارا غزيرة تكون في بعض الأحيان رعدية ستواصل تساقطها طوال نهار اليوم وإلى غاية الساعة الثالثة من بعد زوال يوم غد الأربعاء على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، المدية وعين الدفلى. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم.

وستمس هذه الأمطار وبكميات تتراوح كذلك بين 20 و40 ملم وقد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا وإلى عاية الساعة العاشرة من ليلة اليوم ولايات البيض، الأعواط، الجلفة، غرداية، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات البرد ستتهاطل أيضا بداية من زوال اليوم إلى غاية الساعة العاشرة ليلا ولايات سيدي بلعباس، تيسمسيلت، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، سطيف، تلمسان، المغير، بسكرة، سعيدة، النعامة وأولاد جلال.