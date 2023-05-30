النعامة: وفاة وجريح في حادث مرور

توفي شخص وأصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 06 في شطره العابر لإقليم بلدية عين الصفراء بولاية النعامة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها اليوم، بأن إسعافاتها تدخلت ليلة أمس في حدود الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة (21:30) من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بحي 19 مارس بلدية عين الصفراء ولاية النعامة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث الذي نجم عن انحراف سيارة، خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 18 سنة وجريح في حالة خطيرة يبلغ من العمر 21 سنة تم اسعافه ونقله إلى مستشفى محمد بوضياف بعين الصفراء فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.