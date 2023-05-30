أسعار النفط تحت هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، لتواصل منحناها التنازلي متخلية عن المكاسب السابقة، وذلك على خلفية تخفيف المخاوف بشأن جدوى اتفاقية سقف الديون الأمريكية، وتأثيرها في معنويات السوق، التي كانت تخشى المخاطرة، بالإضافة إلى توقعات العرض مع اقتراب اجتماع كبار منتجي النفط العالميين في "أوب" خلال جوان الداخل.

وكانت أسعار الخام قد استهلّت تعاملات أمس الإثنين، على ارتفاع بنسبة اقتربت من 1 بالمائة، قبل أن تشهد بقية الجلسات حالة من الاضطراب ألقت بالأسعار إلى أسفل، ليهبط خام برنت القياسي تحت 77 دولارًا للبرميل، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

يُشار إلى أن أسعار النفط الخام كانت قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها خلال الشهر الجاري، إلا أنها في يوم الجمعة الماضي حققت ارتفاعًا بنسبة 1 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر جويلية المقبل بمقدار 59 سنتًا، أو بنسبة 0.8 بالمائة، إلى 76.48 دولارًا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم جويلية بمقدار 42 سنتًا إلى 72.25 دولارًا للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت 0.6 بالمائة.

وما زالت الآمال معلقة على اتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي من الممكن أن يتوصل إلى تهدئة للأسواق العالمية، وإعطاء دفعة إلى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مستهلك للنفط في العالم. وفي الوقت نفسه، يلقى الاتفاق معارضة من جانب بعض المشرعين المنتمين إلى الحزب الجمهوري، والجناح اليميني المتشدد فيه في مواجهة نواب الحزب الجمهوري الداعمين للرئيس بايدن.