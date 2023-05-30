الجلفة: توقيف 20 متورطا في حيازة المؤثرات العقلية

أفضت، حصيلة تدخلات عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير مشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، خلال أسبوع واحد، على توقيف 20 شخص تتراوح أعمارهم مابين 20 و35 سنة لتورط البعض منهم في حيازة المؤثرات العقلية.

العملية جاءت على إثر عدة عمليات متفرقة بقطاع الاختصاص من أجل مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، أين تم على إثرها معالجة 11 قضية ذات صلة بحيازة المؤثرات العقلية تورط فيها 13 شخصاً من بين الـــ:20 شخص الموقوفين من بينهم شخص محل ثلاثة (3) أوامر بالقبض تم على إثرها حجز 1037 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج قيمته 67250 دج.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضايا، قُدِمَ المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين تم إيداع 7 منهم رهن الحبس المؤقت، أما الباقي فمنحوا استدعاء مباشر.