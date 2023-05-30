أمريكا: مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات نهاية الأسبوع

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا بالرصاص وأصيب العشرات بجروح في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عطلة "يوم الذكرى".

يوم الذكرى هو عيد وطني يحتفل به في الولايات المتحدة، ويُصادف آخر يوم إثنين في شهر ماي، ويُعد هذا اليوم فرصة لتكريم الرجال والنساء الذين قدموا حياتهم أثناء خدمتهم في الجيش الأمريكي. في السابق، كان يُعرف بـ "يوم الوسام" وظهر بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وفي عام 1971 تم تحويله إلى عطلة رسمية فيدرالية.

وخلال يوم الذكرى أمس الإثنين في الولايات المتحدة وقعت حالات عنف باستخدام السلاح في الشواطئ والمدارس الثانوية، وأثناء مسيرات الدراجات النارية ومن بين مواقع أخرى عبر ثماني ولايات على الأقل.

وفي شيكاغو أمس وقع ما مجموعه 37 شخصا ضحية لعمليات إطلاق نار بين قتيل وجريح خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قتل تسعة أشخاص وأصيب 28 آخرون. وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة متزايدة تتمثل في حوادث إطلاق النار التي تحدث في أنحاء البلاد.