كوريا الشمالية تطلق قمرا اصطناعيا لمراقبة أمريكا

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في جوان المقبل.

وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية، ري بيونغ-تشول، إن "القمر الصناعي العسكري سيتبع الأعمال العسكرية الخطيرة للولايات المتحدة وحلفائها ويعمل على مراقبتها وتمييزها والتحكم فيها والتعامل معها مسبقا في الوقت الفعلي"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأكد أنه "عمل لا مفر منه لتعزيز الاستعداد للحرب"، مشيرا إلى أن "إطلاق القمر الصناعي جاء بسبب التدريبات البحرية المتعددة الجنسيات "إيسترن إيندأوفر 23" التي ستستضيفها كوريا الجنوبية في يوم 31 ماي الجاري".

وأوضح ري، أن "البيئة الأمنية المقلقة في المنطقة التي خلقتها الأنشطة العسكرية الخطيرة للولايات المتحدة وحلفائها، تتطلب الأولوية الأكثر إلحاحا بالنسبة لنا لتأمين وسيلة موثوقة لمعلومات الاستطلاع التي يمكنها الكشف عن خطة العمل العسكرية للعدو في الوقت الفعلي".

وأفادت وسائل إعلام يابانية، أمس الإثنين، نقلا عن مصادر حكومية، بأن كوريا الشمالية أبلغت المنظمة البحرية الدولية عن نيتها إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 ماي الجاري، و11 جوان المقبل.

ونقلت قناة "إن إتش كا" التلفزيونية اليابانية تصريحات رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأن إطلاق صاروخ باليستي تحت ستار إطلاق قمر صناعي كوري شمالي يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي.

بدوره، أصدر وزير الدفاع الياباني أمرًا بتدمير الصواريخ التي قد تصل إلى المجال الجوي للبلاد، مؤكدا "نواصل جمع المعلومات ونبقى يقظين ونعتزم التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".