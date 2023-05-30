التقلبات الجوية: ترحيل 131 عائلة متضررة بتيبازة

سيتم، اليوم الثلاثاء، ترحيل 131 عائلة متضررة إثر التقلبات الجوية التي مست ولاية تيبازة، والتي انهارت سكناتها كليا إلى مواقع سكنية بكل من بوهارون وفوكة وخميستي.

وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير للتكفل بالمتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة، خصصت الدولة الجزائرية لعملية إعادة إسكان المتضررين أكثر من 1000 مليار سنتيم مثلما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد خلال زيارة للمناطق المتضررة بولاية تيبازة والذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو.

كما أبرز حرص الدولة على التكفل بتعويض جميع المتضررين من التقلبات الجوية بما فيها اقتناء تجهيزات وأثاث للعائلات التي تسببت لهم تسربات المياه في عدة خسائر.