تلمسان: يوم تحسيسي حول مكافحة الإدمان

احتضن اليوم مركز الدراسات الأندلسية لتلمسان فعاليات اليوم التحسيسي حول مكافحة الإدمان والوقاية منه من تنظيم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الذي رفع شعار "الضمان الاجتماعي يرافقكم لوقايتكم من مخاطر الإدمان".

وقد ألقى الكثير من المتدخلين الذين تناوبوا على منصة اليوم التحسيسي من المداخلات الذين أكدوا على تعزيز ثقافة الوقاية من الإدمان لدى المواطنين والمساهمة في الحفاظ على صحتهم واستقرارهم.

وفي كلمة المديرة الولائية للضمان الاجتماعي لتلمسان دعت إلى المراقبة الصارمة للأدوية التي تعطى لمرضى الأمراض العقلية التي يسلمها الصيادلة.

من جهة تحدث والي تلمسان أمومن مىموري بإسهاب عن هذا الخطر الداهم الذي ينخر جسد المجتمع داعيا جميع الفعاليات إلى تكاثف الجهود لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، معرجا على مجهودات الدولة في الوقوف في وجه هذه الموجة الخطيرة.

وقد عرفت أستاذة الأمراض العقلية معنى كلمة الإدمان التي تشكل محور تعاطي المخدرات لكل أنواعها.