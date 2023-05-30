أحزاب يمين الوسط في إيطاليا تحتفل بانتصارها الساحق

احتفت أحزاب يمين الوسط الحاكم في إيطاليا بالفوز الساحق في الانتخابات المحلية على يسار الوسط (الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم)، حتى في مناطق كانت توصف في السابق بمعاقل اليسار كمدينة أنكونا التي حكمها لأكثر من 30 عاما، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلونى التى تقود حزبها الائتلاف الحاكم،" لقد حققنا نتائج جيدة وبعض الانتصارات التي يمكن وصفها بأنها تاريخية، كما حدث في أنكونا، مما يؤكد حقيقة أنه لم يعد هناك أي معاقل لليسار".

وأضافت، جورجيا ميلونى زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليمينى فى رسالة فيديو بعد إعلان نتائج انتخابات الإعادة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي "يمين الوسط يفوز بهذه الانتخابات الإدارية ويؤكد إجماع الإيطاليين حوله وتجذره وقوته فى البلاد، نشكر جميع المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فى يمين الوسط، فقد كافأنا حكمنا الرشيد (على المستوى الوطني)، ومقترحاتنا ومدى صدقنا".