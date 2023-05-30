باتنة: استرجاع مجوهرات مسروقة بنقاوس

تمكنت فرقة الدرك الوطني بنقاوس من استرجاع مسروقات في ظرف قياسي مع توقيف المشتبه به.

وأفادت إذاعة باتنة الجهوية نقلا عن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنقاوس بتلقيها شكوى من قبل الضحية، حيث تعرضت هذه الأخيرة البالغة من العمر 64 سنة إلى سرقة مجوهرات ذهبية متمثلة في(05) أساور ذهبية (02) سلاسل ذهبية (03) خواتم ذهبية، (01) بلاكيور، (01) حزام ذهبي (01) سلسلة معصم يد (غورمات)، (04) أقراط ذهبية.

وأضاف نفس المصدر أنه بعد التحريات، تم التوصل إلى المشتبه فيه البالغ من العمر 44 سنة، حيث تم توقيفه واسترجاع المسروقات التي تم بغد ذلك تسليمها لمالكتها.