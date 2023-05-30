"الجزائر مستعدة للمساهمة في إزالة الألغام المزروعة في شتى بقاع العالم"

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، استعداد الجزائر للمساهمة بطريقة "فعالة ومنسقة" في رفع تحدي إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم للحد من التهديدات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنها.

وقال ربيقة، اليوم الثلاثاء، وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي الذي يحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات حول موضوع "من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام، الجزائر تجربة رائدة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد" أن الجزائر "تؤكد استعدادها الدائم لمد يدها للمجتمع الدولي وبذل قصارى جهودها بتجربتها الرائدة للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في رفع تحدي إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم للحد من التهديدات الإنسانية والاقتصادية التي تشكلها هذه الألغام".

وأوضح أن "الجزائر الجديدة، بحكم ماضيها التاريخي وعمقها الحضاري وبعدها الاستراتيجي المرتبط بالقارة الإفريقية، تعمل اليوم جاهدة وفق رؤية متبصرة لأجل تعزيز التعاون الإفريقي والتضامن في كافة المجالات بما من شأنه دفع عجلة التنمية وتفعيل العمل الإفريقي المشترك، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في عديد المناسبات".