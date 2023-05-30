تدشين مصنع "سيفيتال" لسحق البذور الزيتية

دشن مجمع "سيفيتال" اليوم، مصنع سحق البذور الزيتية، بولاية بجاية تحت اشراف الرئيس المدير العام للمجمع ماليك ربراب.

وقال هذا الأخير خلال مراسم التدشين، أن هذا المصنع سيساهم في تجسيد رؤية رئيس الجمهورية حول الأمن الغذائي وأضاف "نشكر رئيس الجمهورية فبدون دعمه لما كنا مجتمعين اليوم لتدشين هذا المصنع المهم بالنسبة للاقتصاد الوطني".

كما شكر المتحدث الرئيس المدير العام السابق للمجمع اسعد ربراب (والده) قائلا " هذا المشروع تجسد بفضل رؤيته ونكرانه للذات فكانت عزيمته عنصرا أساسيا لتحقيقه."

من جهته أوضح لوناس احدادن مدير المشروع داخل مجمع "سيفيتال" أن "أولى البذور الزيتية ستسحق الأيام القادمة، على أن ترتفع وتيرة الإنتاج تدريجياً، بمعدل سحقٍ يومي للبذور الزيتية يلامس 11 ألف طن يومياً من بذور الصويا، و6 آلاف طن من بذور دوار الشمس، بالإضافة إلى 5 آلاف طن من بذور السلجم الزيتي، ما يرفع طاقة السحق للبذور الزيتية للمصنع الأول من نوعه في الجزائر إلى مليوني طن سنوياً".