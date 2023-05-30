الجلفة: المقصيون من مسابقة الشبه الطبي يحتجون

نظم المترشحون المقصيون من مسابقة "الشبه الطبي -مساعد ممرّض ورعاية الأطفال ومساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية دورة مارس بالجلفة "، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام معهد التكوين الشبه الطبي على خلفية النتائج المعلنة مؤخرا والتي كانت حسب المحتجين تحمل العديد من التجاوزات من بينها تكرار أسماء الناجحين في القائمة الإسمية المعلن عنها حيث قامت إدارة معهد التكوين الشبه طبي بالجلفة، بنشر إعلان توضح فيه عن الخطأ المطبعي الذي حدث، كاشفة أن الأمر لا يتعلق بأي حال من الأحوال بأي تجاوز من أي كان، إلا أن ساكنة الجلفة لم تهضم مثل هكذا تبريرات حول النتائج التي فيها شكوك حول وجود تجاوزات في هاته المسابقة.

وقام المحتجون برفع شعارات تحمل "نطالب بفتح تحقيق"، "نطالب بإلغاء النتائج"، "لا للرشوة لا للمحسوبية"، "نطالب بتغيير المدير" مؤكدين أن المناصب قد تمت "البزنسة بها"، مطالبين في ذات السياق فتح تحقيق معمّق في شهادات الإقامة والشهادات المدرسية التي تم إيداعها في ملفات الناجحين.

وقد أجمع الشباب المحتج على ضرورة إلغاء القائمة النهائية للناجحين، وكذا بفتح تحقيق للوقوف على طريقة عمل اللجنة المكلفة بتصحيح أوراق الإجابة، معلنين إصرارهم على تصعيد الاحتجاج إلى أبعد مدى في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم.

من جهته، مدير معهد التكوين الشبه الطبي بالجلفة بودريع عدة في توضيح له أكد أن التسجيلات انطلقت بتاريخ 08 جانفي إلى غاية 29 جانفي 2023 إذ قامت مصالح معهد تكوين الشبه الطبي بتسجيل حوالي 7717 مترشح في جميع التخصصات من بينها 6798 مساعد ممرض و 1755 تخصص مساعد جراح و1164 في تخصص أعوان حماية الأطفال للعلم أنه تمت دراسة الملفات عن طريق اللجنة التقنية منذ تاريخ 30 جانفي إلى غاية 04 فيفري 2023 وبناءا على دراسة الملفات تم تسجيل رفض حوالي 440 مترشح نتيجة تقديمهم شهادة البكالوريا لأن ليس لهم الحق في المشاركة في المسابقة وتاريخ إجراء المسابقة تم في 11 مارس على مستوى 25 مركز امتحان وأضاف أن المسابقة جرت في أحسن الأحوال ولم نسجل أي تجاوزات وعن كيفية تصحيح الأورق أوضح أن الوزارة عينت 09 مراكز تصحيح والمركز الذي يعني ولاية الجلفة هو مركز ولاية البليدة تمت فيه عملية التصحيح ودراسة النقاط وبعد حوالي 20 يوم يضيف نفس المتحدث تم استدعاؤنا لاستلام النتائج النهائية للناجحين في المسابقة النهائية وكذلك كشوف النقاط بعد ذلك شهدنا عدة تظلمات من بعض المواطنين يطعنون في نتائج المسابقة وقمنا بدورنا بشرح لهم أن مركز التصحيح في البليدة بعد ذلك تم الإعلان عن النتائح في يوم 28 ماي 2023 عن طريق النشر في المعهد وعن طريق النشر في الصفحة الرسمية وفي الـ16 المركز التابعة لولاية الجلفة ونتائج المسابقة تأتي من ولاية البليدة دون أي تغيير أو لبس.