Réouverture du centre culturel américain à Alger

L’Ambassade des Etats-Unis à Alger a annoncé ce mardi la réouverture de son centre culturel à Alger

Lors d’une cérémonie organisée le lundi 29 mai, au siège de l’ambassade américaine, Son Excellence, madame l’ambassadrice des États-Unis à Alger, Elizabeth Moore Aubin, a annoncé officiellement la réouverture du Centre Culturel Américain au public, et ce, dès aujourd’hui, mardi 30 mai.

Désormais, plus besoin d’être membre du centre afin d’y accéder, ou de payer des frais d’abonnement. Il suffit tout bonnement de présenter une pièce d’identité valide pour pouvoir accéder à une multitude de catalogues et d’ouvrages.

Les portes du centre seront ouvertes au public chaque lundi et mardi et mercredis de 9h00 à 15h00, précise la même source.