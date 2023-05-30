عطاف بنيويورك للظفر بمقعد غير دائم في مجلس الأمن

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بنيويورك، مقر منظمة الأمم المتحدة، في زيارة عمل تندرج في سياق التحضير لانتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، يوم السادس من جوان المقبل من قبل الجمعية العامة.

وحسب ما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن "الجزائر تشارك في هذه الانتخابات كونها مترشحة لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025. وقد سبق وأن حظي ترشيح بلادنا بتزكية ومصادقة كل من الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذا دعم العديد من الدول الشقيقة والصديقة".

وخلال زيارته، يضيف البيان، ينتظر أن يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاءات مع العديد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب الأمين العام وكبار المسؤولين في هذه المنظمة الدولية، وذلك بهدف استعراض الأهداف والأولويات التي ستسعى بلادنا تحقيقها خلال عهدتها بمجلس الأمن وحشد المزيد من الدعم تحسبًا لاستحقاق السادس من جوان وكذا التحضير للمحطات التي تلي هذا الموعد العام.