Cévital inaugure son usine de graines oléagineuses

Le groupe Cévital, a inauguré ce mardi son usine de trituration des graines oléagineuses à Bejaia, en présence du président directeur général du groupe Malik Rebrab.

Ce projet participera à la concrétisation de la vision du président de la République sur la sécurité alimentaire, précise le PDG de Cévital.

« Nous remercions le président de la République qui, sans soutien, nous ne serions pas réunis aujourd’hui pour inaugurer cette usine importante pour l’économie nationale », précise Malik Rebrab.

Le président directeur général du groupe Cévital a aussi rendu hommage à son père Issaad Rebrab en déclarant que ce projet a été réalisé grâce à lui et au déni de sa personne. Sa détermination a été un élément essentiel pour sa réalisation ».

« C’est la première usine du genre en Afrique et l’une des quatre plus grandes au monde », assure Lounès Iheddaden, le responsable du projet, précisant que des unités similaires se trouvent dans un nombre très restreint de pays, au Brésil, en Argentine et aux États-Unis.

« Un stock de 3.000 tonnes est déjà constitué pour les besoins du lancement de cette usine dotée d’une capacité de trituration de 11.000 tonnes/jour de graines de soja, 6 000 tonnes de tournesol ou 5 000 tonnes de colza», assure la même source.