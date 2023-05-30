المدية: أصحاب الشاحنات يتجاوزون قوانين المرور

يواجه سكان حيي 800 مسكن والديانسي ببلدية البرواقية في ولاية المدية متاعب يومية مع الضجيج الذي تصنعه محركات شاحنات الوزن الثقيل الخاصة بإحدى المحجرات الواقعة بمحاذاة غابة موقورنو، وما أثار استياء السكان أن كل النداءات التي ظلوا يوجهونها للسلطات لم تجد نفعا، وكل ما قامت به الجهات القائمة على شؤون القطاع هو تثبيت هذه اللافتة المرورية التي تمنع من مرور الشاحنات، إلا أن أصحابها لا يعيرونها أي اهتمام حتى في وضح النهار فما بالك بالساعات الليلية التي صارت بالنسبة لسكان الحي كابوسا حقيقيا بفعل مرور هذه الشاحنات وما تثيره من اهتزازات مخيفة لجدران العمارات خاصة منها المحاذية للطريق الرئيسي للحيين.

كما تسبب مرور الشاحنات في إلحاق أضرارا بالطريق إضافة إلى الأتربة المتناثرة التي زادت في تلويث المحيط العمراني المدينة.