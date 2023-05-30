مولودية الجزائر تعزز موقعها في "البوديوم"

تغلب فريق مولودية الجزائر على اتحاد خنشلة بنتيجة (1-0)، في افتتاح الجولة الـ24 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم الثلاثاء، بملعب "محمد برابح" الدار البيضاء (الجزائر) بدون حضور الجمهور.

وجاء هدف المولودية الوحيد عن طريق أيوب عبد اللاوي (د 23).

بهذا الفوز، تدعم المولودية مركزها الثالث في الترتيب العام بمجموع 39 نقطة، ومباراة مؤجلة أمام اتحاد الجزائر، بينما يبقى اتحاد خنشلة في المركز الرابع رفقة وفاق سطيف بمجموع 35 نقطة لكل فريق.

وتتواصل الجولة الـ24 يوم غد الاربعاء، بإجراء باقي المباريات باستثناء، شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر، المؤجلة إلى يوم 4 جويلية المقبل بسبب مشاركة اتحاد الجزائر في نهائي إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم امام يونغ افريكانز التنزاني يوم السبت المقبل بملعب 5 جويلية.

الثلاثاء :

مولودية الجزائر - اتحاد خنشلة 1 - 0

الأربعاء 31 ماي 2023:

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة

أمل الأربعاء - جمعية الشلف

نجم مقرة - شباب بلوزداد

نادي بارادو - مولودية البيض

وفاق سطيف - شبيبة القبائل

مولودية وهران - هلال. ش.العيد

الثلاثاء 4 جويلية 2023:

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر