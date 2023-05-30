فتح باب التسجيل في الترقوي العمومي بولايات جنوبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الثلاثاء، فتح الموقع الالكتروني للراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي في عدد من الولايات الجنوبية.

وجاء في بيان المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أن "المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تعلم كافة المواطنين عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولايات الجنوب بكل من ولاية المغير، أولاد جلال، برج باجي مختار، عين قزام، تيميمون، المنيعة، أدرار وعين صالح".

وأضاف المصدر ذاته، أن التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة:

www.enpi.dz

او عبر الرابط مباشرةً:

https://www.enpi-net.dz/ENPI/

وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 31 ماي 2023 على الساعة 14:00 زوالًا.

وحسب ذات البيان تشمل المواقع شقق من نوع F4 وF5 بمساحة شقق ذات أربعة غرف 100 متر مربع ومساحة شقق ذات خمسة غرف 120 متر مربع.