اتحاد الجزائر في تربص مغلق بسيدي موسى

يدخل فريق اتحاد الجزائر يوم غد الأربعاء، في تربص مغلق بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، تحضيرا لنهائي (إياب) كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام "يونغ أفريكانز" التنزاني المقرر يوم السبت المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي حسبما كشفت وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان اتحاد الجزائر قد حقق يوم الأحد الماضي فوزا ثمينا (2-1) في مباراة الذهاب بملعب "بنجامان مكابا" بدار السلام، من تسجيل محيوص (د 31) و مريلي (د84)، بينما سجل الكونغولي فيستون ماييلي هدف فريق يونغ افريكانز (د 82).

واستأنف أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة التدريبات اليوم الثلاثاء بعد استفادتهم من يوم راحة أمس الاثنين.

وتحسبا للمباراة الثانية، ستكون تشكيلة اللونين "الأحمر والأسود" محرومة من خدمات لاعب الوسط الهجومي، إبراهيم بن زازة المعاقب بسبب تراكم الإنذارات، في حين يواصل المهاجم عبد الكريم زواري العلاج.

وسيدير مباراة الإياب، الحكم الرئيسي الموريتاني بيدا دهان، بمساعدة الأنغولي جرسون إيميليانو دوس سانتوس (مساعد أول) والموزمبيقي أرسينيو شادرسك مارانقولو (مساعد ثاني).