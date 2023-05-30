زيتوني: ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية

شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي، على ضرورة تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، داعيا إلى الشروع في المبادلات التجارية البينية الإفريقية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء هذا خلال مشاركة زيتوني في أشغال الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" (زليكاف) المنظم بنيروبي، يضيف البيان.

وخلال العرض التقديمي لقواعد المنشأ، المتعلقة بالسيارات والنسيج، أكد الوزير أن "المقاربة الجزائرية تعتمد على وضع استراتيجية قارية حقيقية خاصة في مجال صناعة النسيج والمواد الأولية والمناولة في قطاع السيارات مع استغلال كل الإمكانيات اللازمة التي تحوز عليها القارة الإفريقية"، حسب ذات المصدر.

كما شدد زيتوني، حسب البيان، على "ضرورة تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والبدء في المبادلات التجارية البينية الإفريقية، كمرحلة أولى والتفكير في تطوير مختلف الصناعات وفق استراتيجية قارية، لرفع نسبة الإدماج وتحقيق الاندماج الاقتصادي القاري بين الدول الإفريقية".

وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية، "ستخلق مناصب شغل جديدة، وسلاسل قيم وستمكن الدول الإفريقية من خلق الثروة من خلال تحويل ثرواتها الخام وتصنيعها قاريا".

للإشارة، يهدف الاجتماع الجاري بالعاصمة نيروبي، يومي 30 و31 ماي الجاري، إلى تحديد أولويات تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة، بما يتماشى وشعار الاتحاد الإفريقي لهذه السنة "تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية".