بلماضي يكشف عن قائمة تربص شهر جوان

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المستدعين لتربص شهر جوان من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي، وضمت القائمة عدة لاعبين من نادي اتحاد العاصمة المنتشين بفوز ثمين في ذهاب نهائي كأس الكاف.

ويتعلق الأمر بالحارس بن بوط، المدافع المحوري بلعيد وزميله لوصيف والمهاجم محيوس، كما عرفت القائمة أول استدعاء للاعب حسام عوار.

وعرفت القائمة طبعا غياب اسماعيل بن ناصر المصاب وغياب أيضا يوسف بلايلي الذي يواصل مقاطعة ناديه أجاكسيو الفرنسي.

وسيواجه "الخضر" منتخب أوغندا بملعب جابوما الكاميروني لحساب تصفيات كأف افريقيا (الجزائر متأهلة) يوم 18 جوان.

ليستقبل رفاق محرز يوم 20 جوان المنتخب التونسي في لقاء ودي على أرضية ملعب عنابة.

القائمة: