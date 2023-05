Belmadi dévoile la liste des « verts » pour le stage de juin

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi a retenu 26 joueurs en prévision du prochain stage des Verts et des rencontres contre l’Ouganda, comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023, le 18 juin 2022 au stade de Japoma, à Douala, au Cameroun (16h00), et la Tunisie en amical le 20 juin au stade du 19 mai 1956 d’Annaba (20h00), lit-on dans un communiqué de la fédération algérienne de football FAF.

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens de buts :



A .Mandrea

M. Zeghba

O. Benbot



Milieux de terrain :

H. Boudaoui

N. Bentaleb

V. Lekhal

R. Zerrouki

H. Aouar

H. Abdeli

La défense :

K. Guitouni

M. Léris

A. Mandi

Z. Belaid

M. Tougai

R. Bensebaini

H. Loucif

J. Hadjam

A. Touba

Les attaquants :

R. Mahrez

B. Bouanani

S. Benrahma

F Chaibi

M. Amoura

I. Slimani

B. Bounedjah

A. Mahious