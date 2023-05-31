أمطار غزيرة على 25 ولاية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني، أن أمطارا غزيرة ستتهاطل على كل من سكيكدة، عنابة ، الطارف، برج بوعريريج ،سطيف، ميلة ، قسنطينة ، قالمة ، سوق أهراس ، أم البواقي ، تبسة ، خنشلة ، وباتنة . وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم وذلك بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية العاشرة ليلا .

وحسب ذات النشرية ، تتوقع ذات المصالح ، استمرار تساقط الأمطار على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، المدية وعين الدفلى، وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم. كما نبهت ذات المصالح الى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايتي الجلفة والمسيلة.