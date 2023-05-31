تيبازة: وزارة الداخلية تسلم 4 حافلات للتكفل بأبناء البلديات المتضررة من الفيضانات

استفادت ولاية تيبازة من أربع (04) حافلات للنقل المدرسي، في إطار سلسلة التدابير المستعجلة للتكفل بالبلديات المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي مست بلديات الساحل الشرقي للولاية.

وأشارت مصالح ولاية تيبازة أن هذه الحافلات، المسلمة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سيتم توزيعها على البلديات المتضررة من فيضانات الخميس الماضي وهي فوكة، بوهارون، خميستي و بواسماعيل، للتكفل بنقل التلاميذ من الأحياء السكنية التي تم ترحيلهم إليها نحو مؤسساتهم التربوية الجديدة.

وكان والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة ، قد أشار أمس خلال إشرافه على عملية ترحيل العائلات المتضررة نحو سكنات جديدة موزعة على ثلاث مواقع أن السلطات العمومية اتخذت كل التدابير للتكفل بالتلاميذ أبناء العائلات المتضررة ، ومنهم المقبلين على امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا ،بحيث سيتم نقلهم من مقرات سكناهم نحو مراكز الإجراء.