دفعة معنوية للاعبي" الخضر" قبل المعسكر الإعدادي

أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي خلال الساعات الماضية عن القائمة المعنية بالمعسكر الإعدادي لـ " الخضر"، والمبرمج شهر جوان المقبل تحسبا لمواجهة أوغندا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار وكذلك ودية تونس بملعب التاسع عشر ماي بعنابة.

وعرفت القائمة عودة لاعب وست هام سعيد بن رحمة من الباب الواسع، بعد الآداء المميز الذي ظهر به مع " المطاريق" في منافسات البريميرليغ، كما سيكون بدر الدين بوعناني نجم نيس الفرنسي ضمن التعداد.

وسيلتحق اللاعبان بالمركز التقني لسيدي موسى، بمعنويات جد عالية، فالأول توّج بجائزة أقوى هدف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2023.

وسجّل بن رحمة هدفًا من تسديدة صاروخية في شباك نادي كريستال بالاس في نوفمبر الماضي، إذ رواغ لاعبي المنافس، ثمّ سدد الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وبلغت سرعة تسديد بن رحمة 107.17 كيلومترات في الساعة.

أما أصغر لاعب في تشكيلة " المحاربين"، فقد أختير كأفضل لاعب شاب في الفريق هذا الموسم بتصويت من جمهور نادي نيس.

وقال بخصوص هذا التتويج:" أنا جد فخور، بهذا التكريم، وتتويجي بلقب أفضل لاعب شاب في الفريق". وأضاف:" أتوجه من كل قلبي بالشكر إلى الجمهور على دعمهم الكبير لنا كون ذلك كان جد مهم، وعلى تصويتهم لصالحي وأتمنى أن أرد لهم الجميل فوق الميدان".

يذكر أن المباراة أمام أوغندا ستلعب يوم الـ 18 جوان بدوالا الكاميرونية على ملعب جابوما، أما الودية أمام نسور قرطاج فحدد موعدها في 20 من الشهر ذاته.