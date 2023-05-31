الفريق أول شنقريحة يزور القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير

زار الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية بوهران

واطلع الفريق أول وفق بيان وزارة الدفاع الوطني، عن كثب على الظروف المهنية والحياتية للمستخدمين، كما أشرف على تدشين ورشات جديدة لمؤسسة البناء والتصليح البحريين بذات القاعدة.

كما تابع الفريق أول شنقريحة مختلف المراحل المتعلقة ببناء أولى القاطرات المصنعة على مستوى البناء والتصليح البحريين

وأسدى توجيهات وتعليمات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة المحافظة على هذه المكاسب الهامة والعمل أداء المهام الموكلة لهم بكل إخلاص وجدية وتفاني، خدمة للمصالح العليا للوطن.