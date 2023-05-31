بيان هام من وزارة الداخلية بخصوص "الباك" و"البيام "

أمرت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كافة بلديات الوطن بتسريع وتيرة انجاز بطاقات التعريف الوطنية البيوميترية الخاصة بالتلاميذ المقبلين على امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وأوضح بيان لذات المصالح، أنه في إطار التحضيرات الجارية لامتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، تم اتخاذ إجراءات استثنائية على مستوى كافة البلديات لتمكين التلاميذ من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لاثبات هويتهم خلال الامتحانات، فضلا على تسريع وتيرة انجاز هذه البطاقات على مستوى مديرية الوثائق والسندات المؤمنة.

وأضاف البيان، أنه تم لذات الغرض تنصيب مداومة على مدار اليوم والأسبوع (7/7 و24/24سا) على مستوى هذه المديرية، خاصة بالتكفل بكل الطلبات الى غاية تاريخ انطلاق الامتحانات.