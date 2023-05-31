عطاف يترأس حفل استقبال بالأمم المتحدة

ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الأمم المتحدة، حفل استقبال يندرج في سياق النشاطات التي تهدف للترويج وحشد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.

وحسب بيان الخارجية، فقد عرف الحفل مشاركة كبيرة من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وكذا إطارات وموظفي هذه المنظمة.

كما ألقى رئيس الدبلوماسية الجزائرية خطابا استعرض فيه التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في المرحلة الراهنة وآفاق تجاوزها، مركزا على العلاقة الخاصة والمتميزة التي تربط بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، إلى جانب الدور الذي اضطلعت وتضطلع به بلادنا في محيطها الإقليمي بأبعاده العربية، الإفريقية والمتوسطية، وعلى الصعيد الدولي، قبل أن يختتم بالتذكير بأهداف ترشيح الجزائر وأولويات عهدتها بمجلس الأمن.