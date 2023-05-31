تصنيف جديد للجيش الجزائري في قائمة أقوى الجيوش في العالم

نشر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023،

وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي. وفي التصنيف الجديد حول دراسة القوة العسكرية لـ 145 دولة لأفضل جيوش العالم في عام 2023، حلت مصر في المرتبة 14 عالميا الأولى عربيا، تليها السعودية في المرتبة 22 عالميا والثانية عربية، ثم الجزائر في المرتبة 26 عالميا والثالثة عربيا.

واحتل العراق المرتبة 45 عالميا والرابعة عربيا، والإمارات الـ 56 عالميا والـ 5 عربيا، يليها المغرب في الـ 61 عالميا والـ 6 عربيا.

أما سوريا فكانت في المرتبة 64 عالميا والـ 7 عربيا، وتونس الـ 73 عالميا والـ 8 عربيا، واليمن الـ 74 عالميا والـ 9 عربيا. واحتل السودان المرتبة 75 عالميا والعاشرة عربيا، تليه سلطنة عمان في المرتبة 76 عالميا والـ 11 عربيا، ثم الكويت الـ 78 عالميا والـ 12 عربيا.

وجاءت البحرين في المرتبة 79 عالميا والـ 13 عربيا، وليبيا الـ 80 عالميا والـ 14 عربيا، والأردن 81 عالميا والـ 15 عربيا وأخيرا لبنان في المرتبة 111 عالميا والـ 16 عربيا. ويعتمد موقع "Global Firepower" في التصنيف السنوي للقوى العسكرية عالميا وإقليميا على جملة من العوامل تشمل الوضع الراهن للقدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، ويأخذ في الاعتبار حجم البلدان وتقدمها التكنولوجي.

وعلى المستوى العالمي احتل الجيش الأمريكي صدارة الترتيب تلاه الجيش الروسي ثم الصيني.