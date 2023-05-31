إرهاب الطرقات يواصل حصد الأرواح

يواصل إرهاب الطرقات حصد أرواح الجزائريين بعد تسجيل حادث مرور أليم، زوال اليوم، بولاية تقرت أسفر عن وفاة 3 أشخاص.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية: "تدخلت إسعافاتنا على الساعة الثانية زوالا من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 03 باتجاه الأغواط، بلدية ودائرة الحجيرة".

وأضاف بيان ذات الهيئة: "الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارتين، خلف وفاة 03 أشخاص وإصابة 04 آخرين، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المحلي، في حين تم نقل المتوفيين لمصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى".

وكان حادث مرور مروع، صباح اليوم، بولاية سعيدة أسفر عن وفاة 04 أشخاص وإصابة 06 آخرين على مستوى الطريق الوطني رقم 92 ببلدية الحساسنة.