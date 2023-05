Le président de la République reçoit le recteur de la Mosquée de Paris

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi le recteur de la Mosquée de Paris Dr Chems-eddine Hafiz qui lui a présenté un exposé détaillé sur l’activité de la moquée et des missions qui lui sont confiées au service de la communauté algérienne et musulmane en France.

Le président de la République a saisi cette occasion pour exprimer au recteur de la mosquée de paris ses remerciements pour ses efforts et de mettre en avant le rôle de cette institution religieuse dans la promotion de l’islam modéré, la fraternité et la tolérance dans le respect des lois du pays hôte, lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.