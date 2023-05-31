بومرداس: إنقاذ عائلات من الفيضانات

كشفت الحماية المدنية لولاية بومرداس عن تدخلاتها في فيضانات اليوم بعد التقلبات الجوية حيث تم تسجيل عدة نقاط تجمع المياه عبر مناطق مختلفة أهمها بلدية بودواو، قورصو وبومرداس.

وأضاف ذات المصدر أنه تم تسخير جميع المعدات المادية والبشرية لهذه العملية، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وتمت عملية التدخل عبر 26 نقطة مختلفة عبر إقليم المناطق المذكورة سابقا، كما تم إنقاذ 07 أشخاص كانوا محصورين داخل السيارات على مستوى كل من واجهة البحر وأمام محطة الحافلات ببومرداس وهم في حالة جيدة كما تم إنقاذ 03 عائلات على مستوى حي النشيط بلدية بودواو وهم في صحة جيدة