البليدة: طرقات مغلقة بالجهة الشرقية وتسربات داخل البيوت

فرضت الأمطار المتساقطة، عصر اليوم، حالة طوارئ بالأحياء الشعبية والطرقات العامة بين مفتاح والأربعاء إلى الشرق من عاصمة الولاية، أزمت في حركة السير واستنفرت السكان نتيجة تسرب كميات من المياه والأوحال إلى داخل مساكنهم ما فرض على أعوان الإنقاذ التدخل لنجدة المتضررين.

وأوضح مواطنون متضررون لـ"الخبر" بأن السبب في فيضان مياه الأمطار يعود بدرجة أولى إلى الانسداد في بالوعات تصريف مياه الأمطار وردم بعضها والتعدي على السواقي ومجاري المياه الطبيعية، التي كانت موجودة إلى وقت، لإنجاز مباني فوقها بشكل فوضوي وهي الأسباب الرئيسية من وراء تراكم مياه الأمطار وجريانها بهذا الشكل، وأنهم اضطروا لاستعمال أدوات تقليدية لتنقية البالوعات المسدودة وضخ المياه إلى خارج السكنات الموحلة.