Inondations : Plusieurs familles secourues à Boumerdès

Les unités de la protection civile de la wilaya de Boumerdès ont intervenu suite aux intempéries qui ont frappé la wilaya, notamment, dans les régions de Boudouaou, de Corso et la ville de Boumerdès qui ont été inondées.

Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour cette opération, a indiqué la Protection Civile de la wilaya de Bouemrdès qui a précisé qu’aucune perte humaine ni matérielle n’a été déplorée.

La même source précise que les unités de la protection civile sont intervenues au niveau de 26 points et que 7 personnes bloquées dans leurs voitures ont été secourues en plus de 3 familles bloquées dans leurs maisons dans la commune de Boudouaou, conclut le communiqué.