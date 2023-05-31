نهائي كأس "الكاف": طرح 20 ألف تذكرة إضافية

تم طرح 20.000 تذكرة إضافية للبيع على المنصة الرقمية "تذكرتي" اليوم الأربعاء خاصة بنهائي إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، المقررة يوم 3 جوان المقبل على الساعة الثامنة مساء بملعب 5 جويلية الأولمبي بين اتحاد الجزائر وضيفه يونغ أفريكانز التنزاني، حسب ما أفادت به إدارة الفريق العاصمي في بيان لها.

ونفذت في وقت قياسي الحصة الأولى للتذاكر التي طرحت للبيع يوم أمس الثلاثاء.

وكان اتحاد الجزائر قد قطع خطوة كبيرة نحو تحقيق حلم التتويج الإفريقي الأول بعد فوزه في مقابلة الذهاب (2-1) التي جرت بدار السلام (تنزانيا) بواسطة هدفي أيمن محيوس (د 31) وإسلام مريلي (د 84).