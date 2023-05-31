غليزان: حجز 86 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية متكونة من 12 مشتبها فيه تم توقيف 05 منهم، مع حجز 86000 قرص مهلوس ومركبتين سياحيتين ودراجة نارية تستعمل في نقل هاته السموم، وهذا بعد الاستغلال الأمثل لمعلومات مفادها تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية قادمة من إحدى الولايات الشرقية للبلاد إلى مدينة غليزان.

وبعد اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة،تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة غليزان على متن مركبة سياحية مع حجز 86000 كبسولة بريقابالين أجنبية المنشأ كانت مخبأة بإحكام بالصندوق الخلفي للمركبة،وقد قدرت القيمة المالية للمهلوسات المحجوزة بـ6.5 مليار سنتيم .

ومواصلة للتحقيق وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم توقيف أربعة من شركائه في العملية، فيما سجلت مصلحة الأمن بقاء 07 من أفراد الشبكة الإجرامية في حالة فرار مع حجز مركبة سياحية ودراجة نارية تستعملان في نقل وترويج هاته السموم وكمية من المجوهرات من المعدنين الأصفر والأبيض تعتبر من العائدات الإجرامية.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية الحيازة والتخزين والوضع للبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة باستعمال وسائل نقل على درجة من الخطورة تهدد الأمن العمومي والصحة العمومية وتبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير مشروع بالمؤثرات العقلية.