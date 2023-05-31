مذكرة تفاهم بين "سوناطراك" وشركة برازيلية

وقعت شركة سوناطراك والشركة البرازيلية WEG S.A اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين.

وحسب بيان الشركة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، تم توقيع هذه المذكرة بمقر سوناطراك من طرف محمد سليماني، نائب الرئيس المكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج بسوناطراك، وهاري شميلزر جونيور، الرئيس المدير العام لمجمع WEG S.A، وذلك بحضور محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم وتوفيق حكار، الرئيس المدير العام لسوناطراك وسعادة سفير البرازيل بالجزائر فلافيو ماريغا.

وأضاف البيان "أن هذا التعاون سيعزز آفاق تبادل الخبرات والتجارب، في مجال تحسين الأداء والتحكم التكنولوجي بمنشآت سوناطراك، من خلال رؤية لشراكة مربحة للطرفين .. إن اعتماد مذكرة التفاهم هذه مع مجمع WEG S.A ، الذي يعد أحد أهم موردي المحركات الكهربائية في العالم، يأتي ضمن استراتيجية تطوير وتحديث منشآت سوناطراك من خلال تحديد أفضل التكنولوجيات التي تسمح بتحسين الفاعلية الطاقوية لمنشآت سوناطراك ورقمنة التجهيزات الكهربائية وصيانتها".

كما تهدف سوناطراك، من خلال هذا التعاون، إلى تنفيذ أحد التزاماتها المتعلقة بسياسة ترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني، المتمثل في "المساهمة في تطوير القدرات الوطنية في مجال التحكم التكنولوجي في مهن سوناطراك، من خلال التعاون مع شركاء أجانب.

في هذا السياق، ستقوم سوناطراك و WEG S.A بإجراء التقييم الاقتصادي لإنجاز منشأة تصنيع وصيانة WEG S.A في الجزائر، ودراسة إمكانية إقامة شراكة مع معهد التكوين التابع لسوناطراك، بهدف رفع مستوى التكوين والاعتماد والمصادقة، فضلاً عن تنظيم ورشات عمل ولقاءات لمختصين بغرض تبادل طرق العمل الناجعة وذلك وفقا لبرنامج إدارة وتثمين المعارف، لا سيما فيما يتعلق برصد التطور التكنولوجي وتحيين المعايير المتعلقة بالتجهيزات الكهربائية، وفق البيان.