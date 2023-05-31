الرائد يتعادل، الوصيف يسقط وبارادو يغرق

اكتفى رائد ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، شباب بلوزداد، بنقطة التعادل من تنقله إلى مدينة مقرة لمواجهة النجم المحلي في إطار مقابلات الجولة الـ24 التي أقيمت، اليوم الأربعاء.

وانتهت المواجهة كما بدأت دون أهداف رغم إكمال الضيوف المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد دراوي في الدقيقة 56.

ورفع النادي العاصمي رصيده إلى النقطة 51 في الصدارة، فيما لا تخدم هذه النتيجة نجم مقرة الذي أصبح يملك 27 نقطة ويبقى غير بعيدا عن مراكز الهبوط.

في مقابلة أخرى، عقد نادي بارادو من وضعيته في جدول الترتيب بعدما انقاد للهزيمة على أرضية ميدانه أمام مولودية البيض بنتيجة هدف دون مقابل سجله بن زيد في الدقيقة 36 عن طريق ضربة جزاء.

ويبقى النادي العاصمي في المركز قبل الأخير المؤدي للرابطة الثانية برصيد 25 نقطة، في الوقت الذي يرتقي الصاعد الجديد إلى المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة.

في ثالث مقابلة انطلقت على الساعة الرابعة مساء، فاجأ أولمبي الشلف، المنتشي بتأهله إلى نهائي كأس الجمهورية، مضيفه أمل الأربعاء وفاز عليه بثلاثية نظيفة.

وسمحت هذه النتيجة لأولمبي الشلف بالهروب عن مناطق الهبوط بعدما رفع رصيده إلى النقطة 33، فيما تجمد رصيد المحليين عند النقطة 29 في المركز 12.

وأجريت ثلاث لقاءات أخرى ابتداء من السادسة مساء، تصدرتها القمة بين وفاق سطيف وشبيبة القبائل على ملعب 8 ماي 45 بعاصمة الهضاب.

وتقدم مواقي للضيوف في الدقيقة 13 قبل أن يعدل حسكر النتيجة للنسر السطايفي في الدقيقة 74، حيث اصبح الوفاق يتقاسم المرتبة الرابعة مع مولودية البيض برصيد 36 نقطة، فيما يحتل "الكناري" المرتبة الـ13 برصيد 28 نقطة.

وعرفت الجولة الـ24 سقوط الوصيف شباب قسنطينة في بسكرة أمام الاتحاد المحلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوسع الفارق عن الرائد شباب بلوزداد إلى 8 نقاط.

في المقابل، حققت مولودية وهران فوزا منطقيا على أول النازلين إلى الرابطة الثانية، هلال شلغوم العيد، بنتيجة هدفين دون مقابل، ما جعل "الحمراوة" يضمنون بنسبة كبيرة البقاء رافعين رصيدهم إلى النقطة الـ33.

النتائج والترتيب:

الثلاثاء :

مولودية الجزائر - اتحاد خنشلة 1 - 0

الأربعاء :

أمل الأربعاء - جمعية الشلف 0 - 3

نجم مقرة - شباب بلوزداد 0 - 0

نادي بارادو - مولودية البيض 0 - 1

وفاق سطيف - شبيبة القبائل 1 - 1

مولودية وهران - هلال. ش.العيد 2 - 0

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة 3 - 2

الثلاثاء 4 جويلية 2023:

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 51 24

2- شباب قسنطينة 43 24

3- مولودية الجزائر 39 23

4. مولودية البيض 36 24

--. وفاق سطيف 36 24

6. اتحاد خنشلة 35 24

7. شبيبة الساورة 33 23

--. مولودية وهران 33 23

-- جمعية الشلف 33 24

10- اتحاد الجزائر 32 21

11 اتحاد بسكرة 31 24

12- أمل الأربعاء 29 24

13. شبيبة القبائل 28 24

14. نجم مقرة 27 24

15- نادي بارادو 25 24

16- هلال. ش.العيد 03 24.