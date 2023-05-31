الرائد يكتفي بنقطة ووضعية بارادو تتعقد

اكتفى رائد ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، شباب بلوزداد، بنقطة التعادل من تنقله إلى مدينة مقرة لمواجهة النجم المحلي في إطار مقابلات الـ24 التي أقيمت، اليوم الأربعاء.

وانتهت المواجهة كما بدأت دون أهداف رغم إكمال الضيوف المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد دراوي في الدقيقة 56.

ورفع النادي العاصمي رصيده إلى النقطة 51 في الصدارة، فيما لا تخدم هذه النتيجة نجم مقرة الذي أصبح يملك 27 نقطة ويبقى غير بعيدا عن مراكز الهبوط.

في مقابلة أخرى، عقد نادي بارادو وضعيته في جدول الترتيب بعدما انقاد للهزيمة على أرضية ميدانه أمام مولودية البيض بنتيجة هدف دون مقابل سجله بن زيد في الدقيقة 36 عن طريق ضربة جزاء.

ويبقى النادي العاصمي في المركز قبل الأخير المؤدي للرابطة الثانية برصيد 25 نقطة، في الوقت الذي يرتقي الصاعد الجديد إلى المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة.

في ثالث مقابلة انطلقت على الساعة الرابعة مساء، فاجأ أولمبي الشلف، المنتشي بتأهله إلى نهائي كأس الجمهورية، مضيفه أمل الأربعاء وفاز عليه بثلاثية نظيفة.

وسمحت هذه النتيجة لأولمبي الشلف بالهروب عن مناطق الهبوط بعدما رفع رصيده إلى النقطة 33، فيما تجمد رصيد المحليين عن النقطة 29 في المركز 13.