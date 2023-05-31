الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع أردوغان

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية مع أخيه، السيد رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، جدّد له فيها تهانيه الحارّة باسمه الخاص، وباسم الشعب الجزائري، لإعادة انتخابه لعهدة جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد بعد هذا الانتصار الديمقراطي الذي صنعه الشعب التركي".

وأضاف ذات البيان "بدوره شكر الرئيس التركي أخاه السيد رئيس الجمهورية على تهنئته موجها له بهذه المناسبة دعوة لحضور مراسم تنصيبه رئيسا لتركيا".