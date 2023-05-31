نحو تطوير تقنيات حشد المياه

استقبل محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الأربعاء بمقر الوزارة البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية رفقة المدير العام المساعد للمنظمة، و كذا رئيس المكتب الإقليمي بالجزائر و مدير الشؤون الإدارية بالمكتب الإقليمي بالجزائر .

وفي بيان للوزارة، فإنه خلال اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من القطاع، تباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في مجالات تخصصها لاسيما حماية الموارد الطبيعية الزراعية والتنمية المتكاملة ومكافحة التصحر من خلال إدراج أصناف مقاومة للجفاف من الحبوب والأشجار المثمرة المقاومة وتطوير تقنيات حشد المياه، ومكافحة الآفات العابرة للحدود وتطوير الغابات والمراعي وتحسين المراقبة الوبائية والقدرات التشخيصية التي تصيب الحيوانات، تطوير وترشيد طرق الري في المناطق السهبية، وكذا دعم المشاريع الخاصة بالمرأة الريفية.

وأضاف نفس بأن الطرفان عبرا عن الإرتياح الكبير بخصوص درجة ونوعية التعاون والعمل على تكثيفه مستقبلا.