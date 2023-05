Le président Tebboune s’entretient par téléphone avec Erdogan

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu, mercredi, par téléphone avec son frère, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, auquel il a réitéré ses vives félicitations, au nom du peuple algérien et en son nom personnel, suite à sa réélection pour un nouveau mandat, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu, ce jour, par téléphone avec son frère, le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, auquel il a réitéré ses vives félicitations, au nom du peuple algérien et en son nom personnel, suite à sa réélection pour un nouveau mandat, lui souhaitant succès et réussite après cette victoire démocratique, œuvre du peuple turc", lit-on dans le communiqué.

De son côté, "le président turc a remercié son frère le Président Tebboune pour ses félicitations, et l'a invité, à cette occasion, à prendre part à la cérémonie de son investiture", ajoute la même source.