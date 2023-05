Air Algérie signe un contrat pour l'acquisition de sept avions gros porteurs

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a signé mercredi à Alger, un contrat avec le constructeur européen Airbus pour l'acquisition de sept avions gros porteurs.

Le contrat a été paraphé par le directeur général d'Air Algérie, Yacine Benslimane, et le vice-président des ventes pour la région Afrique et Levant d'Airbus, Hadi Akoum, en présence des responsables du ministère des Transports, de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC), ainsi que des cadres des deux entreprises, lors d'une cérémonie organisée au niveau du Technopôle d'Air Algérie à Alger.

A travers ce contrat, Airbus va fournir à Air Algérie cinq aéronefs de type A 330-900 (module 280-320 sièges) et deux autres de type A 350-1000 (module 350-450 sièges), dont les premiers seront livrés au cours du 2eme trimestre 2025, a-t-on expliqué lors de cette cérémonie.