شركة النقل بالسكة الحديدية توضح

وجهت شركة النقل بالسكة الحديدية اعلانا للمسافرين على خطي: الجزائر - تبسة – الجزائر، والجزائر – عنابة - الجزائر.

وابغلت الشركة المعنيين بأنه نظرا للظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها اليوم مناطق شرق الوطن، وأدت إلى غمر مياه الأمطار لخطوط السكة الحديدية على مستوى مناطق عين مليلة والغرزي، وكذا أولاد رحمون – الخروب العلمة وتلاغمة، فإن الرحلات على خطي: الجزائر - تبسة – الجزائر ، الجزائر – عنابة - الجزائر سيتم إلغاؤها استثناء نهار اليوم الأربعاء 31 ماي 2023.

واوضحت الشركة بأن فرق الصيانة للشركة مجندة من أجل معالجة الوضعية في أقرب وقت ممكن، من أجل السماح باستئناف الرحلات على هاذين الخطين، رغم الظروف المناخية الصعبة.