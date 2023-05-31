وفد لمنظمة الدبلوماسية العالمية يزور سفارة الجمهورية العربية الصحراوية

قام وفد خاص بالمنظمة الدبلوماسية العالمية بزيارة السفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وفي بيان لها، فإن هذه الزيارة تاتي "في إطار تعزيز التعاون بين المنظمة الدبلوماسية العالمية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي وحقوق الإنسان". وكان من بين الوفد المتنقل، كل من حمزة بن علاق، رئيسا للوفد، والمحامي والناشط السياسي منير قتال. وتهظف الزيارة حسب نفس المصدر، إلى تعزيز التعاون والتعاون المشترك بين المنظمة الدبلوماسية العالمية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي وحقوق الإنسان. يهدف اللقاء إلى استكشاف سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين الطرفين. و اختتم اللقاء بتوصيات "هامة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية بين المنظمة الدبلوماسية العالمية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". تم "التأكيد على ضرورة إقامة فرق عمل مشتركة للتعاون في المجالات المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات". كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال السياسات الدولية وخدمات الشؤون الحكومية.