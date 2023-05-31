الأغواط: حجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ قدرت بـ 5189 قرصا.

كما قام اعوان الفرقة على إثر توقيف سيارة سياحية وإخضاعها للتفتيش الدقيق على مستوى إحدى نقاط المراقبة الميدانية، بحجز 4560 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ، مع توقيف شخصين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.وتكرس العمليتين المحققتين الجهود الميدانية المعتبرة التي يبذلها أعوان الفرق الجمركية العملياتية في إطار مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية سهرا على صحة وسلامة المواطن، وكذا المساهمة في إقرار السكينة الاجتماعية وحفظ النظام والأمن العموميين.