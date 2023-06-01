أمطار غزيرة على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح، في تنبيه لها، أن أمطارا رعدية غزيرة اليوم ستتساقط على كل من ولايات سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، سطيف، ميلة، قسنطينة. سكيكدة، قالمة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، بسكرة، جيجل وتيزي وزو، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا الى غاية العاشرة ليلا.

كما نبهت ذات المصالح إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، سعيدة والنعامة وذلك بداية من الثالثة زوالا الى غاية فجر يوم الجمعة.