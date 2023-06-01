اضطراب جوي يجتاح هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إلى تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة باللون البرتقالي، أن أمطارا رعدية غزيرة مرفوقة ببرد، ستتساقط على ولايات الطارف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، باتنة وخنشلة، وتقدر كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 و40 ملم، وسيكون ذلك بداية من الساعة 13:00 ويستمر إلى غاية الساعة 22:00 من ليلة اليوم.

وفي نشرية خاصة ثانية، نبهت ذات المصالح إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد قد تتعدى 50 ملم محليا بداية من الساعة الثالثة زوالا وتستمر إلى غاية الساعة التاسعة صباحا من يوم غد الجمعة على ولايات النعامة، البيض، الاغواط، سيدي بلعباس، سعيدة وتلمسان.